Grossbritannien: Das beste Hotel liegt auf einer schottischen Insel

Abseits der klassischen Städtereisen nach London oder Edinburgh sorgt derzeit ein abgelegenes Reiseziel für Aufsehen: Auf der schottischen Insel Islay wurde mit dem Boutiquehotel Ardbeg House das beste Hotel Grossbritanniens gekürt. Was Gäste dort erwartet.
Die Auszeichnung stammt aus einer renommierten Bestenliste der britischen Zeitung «The Times» – ein Ritterschlag für ein Haus, das bewusst mit Konventionen bricht und stattdessen auf Charakter, Regionalität und Erlebnis setzt.
Das Erfolgsgeheimnis des Hauses liegt in seiner klaren Identität. Das Hotel ist eng mit der berühmten Ardbeg–Destillerie verbunden und stellt den schottischen Whisky konsequent in den Mittelpunkt des Aufenthalts. Gäste erwartet nicht nur eine Führung durch die nahegelegene Brennerei, sondern auch eine überraschende Detailverliebtheit: In jedem Zimmer ist eine kleine Whiskyflasche versteckt, die entdeckt werden will.
Die insgesamt nur zwölf Zimmer sind individuell gestaltet und greifen Themen wie Rauch, Torf und die Mythen der Insel auf. Selbst die Inneneinrichtung erzählt Geschichten, etwa durch Design–Elemente, die an traditionelle Torfstapel erinnern oder die raue Natur Islays widerspiegeln.
Auch kulinarisch bleibt das Konzept konsequent. Im hoteleigenen Restaurant dominieren regionale Produkte, während Fleisch über Whiskyholz geräuchert wird. Die Bar bietet mehr als hundert verschiedene Sorten, darunter exklusive Abfüllungen, die nur vor Ort erhältlich sind.
Islay: Kleine Insel, grosse Anziehungskraft
Mit der Auszeichnung rückt auch die Insel Islay selbst stärker in den Fokus internationaler Reisender. Die Insel gilt seit Jahren als Mekka für Whisky–Liebhaber, entwickelt sich aber zunehmend zu einem ganzheitlichen Reiseziel. Neben weltbekannten Destillerien locken wilde Küstenlandschaften, historische Stätten und eine unverfälschte Natur.
Ein Zufall ist das nicht: Whisky–Tourismus wird gezielt gefördert und trägt massgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Hotels wie das Ardbeg House profitieren von diesem Boom und setzen neue Massstäbe für thematische Reiseerlebnisse.
Luxus neu gedacht
Auffällig ist, dass das beste Hotel Grossbritanniens kein klassisches Fünf–Sterne–Resort ist, sondern ein kleines, eigenwilliges Boutiquehotel. Statt standardisiertem Luxus setzt man hier auf Individualität, Humor und eine starke emotionale Bindung an den Ort.
Genau dieser Ansatz scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Reisende suchen weniger nach austauschbarem Komfort als nach einzigartigen Geschichten – und finden sie in einem Hotel, das sich selbst als «ein bisschen verrückt» beschreibt und gerade dadurch überzeugt.
Der Titel «bestes Hotel Grossbritanniens» ist mehr als nur eine Auszeichnung. Er ist ein Hinweis darauf, wie sich Reisen verändert. Wer heute nach Grossbritannien reist, findet die spannendsten Orte oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet: auf windigen Inseln, fernab der bekannten Routen. Islay und das Ardbeg House stehen exemplarisch für diesen Wandel.