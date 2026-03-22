Grossbritannien: Das beste Hotel liegt auf einer schottischen Insel

Das Erfolgsgeheimnis des Hauses liegt in seiner klaren Identität. Das Hotel ist eng mit der berühmten Ardbeg–Destillerie verbunden und stellt den schottischen Whisky konsequent in den Mittelpunkt des Aufenthalts. Gäste erwartet nicht nur eine Führung durch die nahegelegene Brennerei, sondern auch eine überraschende Detailverliebtheit: In jedem Zimmer ist eine kleine Whiskyflasche versteckt, die entdeckt werden will.