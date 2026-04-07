Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise

Entschuldigungsversuche von Kanye West

West hatte im Vorfeld versucht, die Wogen zu glätten. In einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal» im Januar sowie in jüngsten Statements schrieb er seine Ausfälle seiner bipolaren Störung zu und betonte, er sei «kein Nazi». In London bot er sogar ein Treffen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde an – ein Angebot, das jedoch zu spät kam, um das Einreiseverbot abzuwenden. Kanye West selbst hat sich bisher nicht geäussert.