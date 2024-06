Grosse Anteilnahme für getöteten Polizisten: Bülent Ceylan in Mannheim

«Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an Gott und ich lege grossen Wert auf die Nächstenliebe. Darauf sollte man immer Wert legen, egal ob man einen Glauben hat oder nicht.» Diese Grundfeste im Leben von Komiker Bülent Ceylan (48), die er noch im Herbst 2023 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news definierte, wurden nun ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Mannheim zutiefst erschüttert.