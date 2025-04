Grosse Aufgabe für Harris Dickinson: Er wird zu John Lennon

Auch bewies Dickinson bereits mehrfach, in namhaften Ensemble–Casts mithalten zu können. In dem Fantasy–Streifen «Maleficent: Mächte der Finsternis» spielte er als Prinz Phillip unter anderem an der Seite von Angelina Jolie, Elle Fanning und Michelle Pfeiffer und durfte sich im Finale gar am Märchen–Happy–End beteiligen. Zwei Jahre später hatte er in «The King's Man: The Beginning» eine der tragenden Rollen neben Ralph Fiennes, Aaron Taylor–Johnson und Gemma Arterton inne.