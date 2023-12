Grosse Bescherung: Diese Highlights gibt es bei Sky zu Weihnachten

«Liebe braucht keine Ferien»

In «Liebe braucht keine Ferien» wagen Amanda Woods (Cameron Diaz) aus Los Angeles und Iris Simpkins (Kate Winslet) aus dem englischen Surrey ein Experiment: Über eine Tausch–Plattform beschliessen sie, ihre Häuser über Weihnachten der jeweils anderen zur Verfügung zu stellen. Amanda, Eigentümerin einer Kinotrailer–Agentur in Hollywood und Single, trifft in England auf Iris' Bruder Graham (Jude Law), der sie aus dem Konzept bringt. Iris, Kolumnistin einer Londoner Zeitung und seit drei Jahren unglücklich in ihren Kollegen Jasper verliebt, macht in Los Angeles hingegen Bekanntschaft mit dem Filmmusikkomponisten Miles (Jack Black). Der Gedanke an die Rückkehr in ihr altes Zuhause fällt den beiden Frauen von Tag zu Tag schwerer.