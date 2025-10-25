«Grosse Ehre»: Prinzessin Leonor überreicht Serena Williams einen Preis

Bei der Verleihung des Prinzessin–von–Asturien–Preises in Oviedo konnte US–Tennisstar Serena Williams (44) eine Auszeichnung entgegennehmen. «Es ist mir eine grosse Ehre, den Prinzessin–von–Asturien–Preis für Sport in Nordspanien zu erhalten», schrieb sie in einem Instagram–Post. Weiter erklärte Williams: «Dieser Preis wurde im Laufe der Jahre an so viele bemerkenswerte Persönlichkeiten verliehen, und es ist eine grosse Ehre, als Teil dieses Erbes anerkannt zu werden. Vielen Dank an alle, die mich auf und neben dem Platz unterstützt haben.»