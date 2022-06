Grosse Feier im Sommer: Heiraten Rita Ora und Taika Waititi bald?

«Grosse Feier in London zu einem späteren Zeitpunkt»

Ora und Waititi würden «erst einmal vor den Traualtar treten und die Sache offiziell machen», erzählte der Insider weiter. Zu einem «späteren Zeitpunkt» werde es dann «eine grosse Feier in London geben, an der all ihre berühmten Freunde teilnehmen». Es gebe «noch ein paar Details zu klären, aber es wird bald so weit sein und es wird wunderschön intim und perfekt für sie sein».