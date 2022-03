Grosse Freude bei Timur Ülker: Corona-Test fällt negativ aus

Timur Ülker (32) hat bei Instagram seinen Fans eine frohe Botschaft verkündet: Strahlend hält er einen negativen Corona-Selbsttest in der Hand. «Nach mehr als 120 Stunden in diesen vier Wänden, 23 Bio-Zitronen, jede Menge Ingwer und mehr Downs als alle Achterbahnen, will ich euch jetzt eins versprechen: Ich werde stärker zurückkommen und nichts hält uns mehr auf», schreibt der «Let's Dance»-Teilnehmer zu den Fotos, auf denen der negative Schnelltest auch in Nahaufnahme zu sehen ist. «Bald kann freigetestet werden», fügt er am Ende hinzu. In einer Instagram Story zeigt der «GZSZ»-Star, dass auch ein zweiter Selbsttest ein negatives Ergebnis anzeigt.