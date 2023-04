Grosse Marvel-Rolle in Gefahr? Jonathan Majors verliert Management

Marvel-Star Jonathan Majors (33) geriet vor einigen Wochen in die Schlagzeilen, als eine 30-jährige Frau in New York schwerwiegende Vorwürfe gegen den Schauspieler erhob. Majors, der zuletzt in «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» im MCU zu sehen war, soll die Frau angegriffen und ihr leichte Verletzungen an Kopf und Nacken zugefügt haben. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Star bestreitet die Vorwürfe. Eine erste Anhörung vor Gericht soll am 8. Mai stattfinden.