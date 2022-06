Operation bestimmt «den Rest seines Lebens»

In der Show «The Talk» hatte Sharon Osbourne über Ozzys Operation erklärt, dass der Eingriff «wirklich den Rest seines Lebens» bestimmen werde. Anfang Januar 2020 gab das Paar gemeinsam bekannt, dass der frühere Black-Sabbath-Sänger an Parkinson erkrankt sei. Erst im April war der Musiker an Covid-19 erkrankt.