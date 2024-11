Grosse Sorge um die Kinder: Amira Aly hatte «panische Angst»

Gegen 18:00 Uhr wollte der Komiker die Kinder zurückbringen, doch Pocher kam nicht. Er war plötzlich nicht mehr erreichbar, schildert Aly, «was sehr untypisch ist für Oli». Das bestätigte auch ihr Bruder, denn «Oli ist immer erreichbar». Beide Handys schienen ausgeschaltet gewesen zu sein. Anderthalb Stunden hörte sie nichts von dem Comedian. In Panik rief Aly, die mittlerweile mit dem Moderator Christian Düren (34) liiert ist, daraufhin ihren Bruder an. «Es war schon längst Schlafenszeit für die Kinder. Das kann ja nicht sein. Da wurde ich nervös. Ich habe total Panik bekommen. Ich habe auch irgendwann geweint», erinnert sie sich an die schrecklichen Stunden in Ungewissheit.