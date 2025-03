Grosse Sorge um Elton John: Kann er kaum noch unterschreiben?

Infektion raubt ihm das Augenlicht

Der Sänger verlor im vergangenen Juli sein Augenlicht auf dem rechten Auge, nachdem er sich im Urlaub in Südfrankreich eine Infektion zugezogen hatte. Er berichtete, dass es auch seinem linken Auge «nicht so gut geht». Im Dezember gab Elton John bekannt, dass er aufgrund seiner Sehprobleme nicht an den Vorpremieren seiner neuen Musical–Adaption von « Der Teufel trägt Prada» teilnehmen könne.