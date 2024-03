Grosse Sorge um Schlagerstar Dunja Rajter

Sie wurde in den 1960er und 70er Jahren zum Star

Dunja Rajter wurde in den 1960er Jahren zum Star. Sie trat in TV–Shows und Serien auf und war als Schauspielerin in Filmen wie «Winnetou I», «Unter Geiern» und «Der Beginn» zu sehen. Sie startete auch eine Karriere als Sängerin, mit Liedern wie «Was ist schon dabei» oder «Salem Aleikum» war sie in den 1970er Jahren erfolgreich. 2021 veröffentlichte sie das Album «Ich will das Leben spüren».