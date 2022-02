Grosse Trauer in Indien: Bollywood-Star Lata Mangeshkar ist tot

Die Bollywood-Welt trauert um einen Star: Lata Mangeshkar (1929-2022) ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem der Sender «BBC». Demnach war sie am 11. Januar mit einer Corona-Infektion auf die Intensivstation in einem Krankenhaus in Mumbai eingeliefert worden. Dort starb sie am 6. Februar an den Folgen von multiplem Organversagen. Die Sängerin erhält ein Staatsbegräbnis in Mumbai. Darüber hinaus kündigten die indischen Behörden eine zweitätige Staatstrauer an.