Grosse Veränderung bei «GNTM»: Heidi Klum kürt erstmals zwei Sieger

Auf Best Ager und Best Agerinnen dürfen die Fans diesmal zwar nicht hoffen, dafür seien aber Petite–Models dabei. «Ich finde es nach wie vor extrem wichtig, divers zu denken und auf dem Laufsteg ein Spiegelbild von dem zu liefern, was wir auch auf der Strasse sehen – das wirkliche Leben! Und in dem sehen wir nun mal alle unterschiedlich aus», sagt Klum zum Thema Diversität, das sie seit 2021 auch in ihrer Show in den Vordergrund gestellt hat.