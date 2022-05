Grosse Veränderung bei «Lindenstrasse»-Star Marie-Luise Marjan

Bei Marie-Luise Marjan (81) steht im Mai eine grosse Veränderung an. Die aus der «Lindenstrasse» bekannte Schauspielerin will ihre Mietwohnung in Köln, in der sie seit 31 Jahren lebt, aufgeben und nun vollständig in ihre Zweitwohnung nach Hamburg ziehen. Der «Bild»-Zeitung erklärt sie: «Ich will keine zwei Wohnungen mehr.»