Grosse Wiedersehensfreude: Angela Merkel trifft die Macrons

Dass sich die Politiker gut verstehen, ist kein Geheimnis. Auch bei Merkels Abschied vor drei Jahren gab es eine innige Umarmung von Macron. Der 46–Jährige ist noch bis Dienstag, 28. Mai, in Deutschland. Zum Auftakt am Sonntag besuchte er zusammen mit Steinmeier das Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes, bevor es zum Dinner in Bellevue ging. Am Montagmorgen besuchten sie das Denkmal für ermordete Juden in Europa. Anschliessend geht es weiter nach Dresden zum europäischen Jugendfest «Fête de l'Europe». Am Dienstag wird Macron in Münster mit dem Internationalen Preis des westfälischen Friedens ausgezeichnet, und zum Schluss wird er zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (65) am deutsch–französischen Ministerrat im Schloss Meseberg in Brandenburg teilnehmen.