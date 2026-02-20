Grösser als gedacht: Channing Tatum zeigt Narbe nach Schulter-OP

Channing Tatum (45) zeigt die Folgen einer Schulteroperation. Auf Instagram teilte der Schauspielstar ein Bild seiner Narbe. Er selbst habe sie sich jedoch anders vorgestellt, wie er in einer Nachricht erklärte. «Ich will nicht lügen, es ist meine Schuld, dass ich nicht gefragt habe. Ich dachte, es wären zwei kleine Löcher. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall», schrieb er. Statt kleiner Einstiche zeichnet sich eine längliche Narbe deutlich auf seiner Schulter ab.