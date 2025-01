Grosser Andrang: Robbie Williams spielt kostenlose Show in Melbourne

Das Biopic von Regisseur Michael Gracey läuft am 2. Januar in den deutschen Kinos an. Der Film illustriert die Karriere und das Leben des Popstars von seiner Kindheit bis zu seinen Solo–Erfolgen. In dem mehr als zweistündigen Streifen wird Williams als computergenerierter Affe dargestellt. Der Grund dafür sei seine exzentrische Art, erklärte er bei einer Premiere in Köln.