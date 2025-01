Grosser Auftritt, schmale Tasche: So stylisch sind East-West Bags

Extravagant und verspielt

East–West Bags macht ihre lange und schlanke Silhouette aus, die ihnen ein wertiges Aussehen verleiht – auch wenn sie nur wenig Platz für die wichtigsten Dinge bieten. Content–Creatorin Sarah Lysander wählte ein verspieltes Exemplar mit Schleifen an den Trägern. Zudem setzte die hellbraune Tasche mit ihrer ungewöhnlichen, halbrunden Form ein Statement. Für ihren extravaganten Look hüllte sich die Fashion–Influencerin in einen voluminösen Fellmantel. Zu dem It–Piece in einem dunklen Schokoladenton wählte sie kniehohe Stiefel mit Pfennigabsatz und eine schwarze Strumpfhose.