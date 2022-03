Grosser «City-Abend» zum 50. Jubiläum der Rockband im MDR

Viele namhafte Gäste im City-Special zu sehen

Am 2. April gibt es ab 20:15 Uhr für Fans laut einer Mitteilung des Senders eine 90-minütige Dokumentation sowie «ein mitreissendes Konzerterlebnis» zu sehen. Die Band begebe sich an dem Abend in dem rund dreieinhalbstündigen Special auf eine Zeitreise, heisst es weiter. Dabei sein werden zahlreiche Gäste: Matthias Reim (64) spielt etwa eine Version von «Wand an Wand», Dieter «Maschine» Birr (78) von den Puhdys widmet sich «Casablanca» und Silly werden mit Anna R. (52) «z.B. Susann» performen.