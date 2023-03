Grosser Moment: Hier schüttelt Motsi Mabuse König Charles' Hand

Seit heute Mittag gegen 14 Uhr befindet sich der englische König Charles III. (74) samt Gemahlin Camilla (75) in Deutschland. Einen ersten Höhepunkt des dreitägigen Staatsbesuchs stellte am Mittwochabend das feierliche Staatsbankett dar, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) zu Ehren des Monarchen im Schloss Bellevue abhielt. Auch «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (41) war zu dem festlichen Event geladen und erschien in Begleitung ihres Gatten Evgenij Voznyuk. Die Kamera eines Fotografen fing den besonderen Moment ein, als Mabuse vor dem Festessen dem königlichen Ehrengast die Hand gab.