Grosser Preis von Ungarn: Ralf Schumacher zeigt sich mit Étienne

Vor einer Woche machte Ralf Schumacher (49) seine Liebesbeziehung mit einem Mann via Instagram öffentlich. Am Wochenende kam es nun zu einer kleinen Premiere: Partner Étienne begleitete Schumacher am Sonntag (21. Juli) zum Grossen Preis von Ungarn – dort zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Rennfahrer war dort als Moderator und Experte für Sky im Einsatz.