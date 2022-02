«Grosser Respekt»: So geht es Boris Becker vor seinem Prozess

Boris Becker (54) steht kurz vor seinem Prozess wegen mangelnder Kooperation im Insolvenzverfahren. Der Ex-Tennisstar muss sich am 21. März in 24 Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Auch wenn ihm im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe droht, sei der frühere Profisportler froh, dass es «jetzt endlich losgeht und das Gericht ein Urteil sprechen wird», wie er der «Bild am Sonntag» im Interview sagt. «Die vergangenen fünf Jahre waren verdammt lang, die härtesten meines Lebens», so Becker.