«Grosser Schauspieler»: Francis Ford Coppola trauert um Gene Hackman

Oscarpreisträger Gene Hackman (1930–2025) und seine Ehefrau Betsy Arakawa (1961–2025) sind am Mittwoch in ihrem Zuhause in New Mexico tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Regisseur Francis Ford Coppola (85) hat den Schauspieler, mit dem er einst zusammenarbeitete, in den sozialen Medien gewürdigt.