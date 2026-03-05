Grosser Schritt für «A Knight of the Seven Kingdoms»: Drei Cast-Zugänge

Schon vor einigen Wochen hatten US–Branchenmagazine den Drehbeginn der zweiten Season von «A Knight of the Seven Kingdoms» vermeldet. Für Fans der «Game of Thrones»–Prequelserie bleibt zu hoffen, dass die neuen Episoden tatsächlich im kommenden Jahr erscheinen werden. Beim ersten Prequel «House of the Dragon» dauert es bislang jeweils zwei Jahre, bis neue Folgen zu sehen waren.