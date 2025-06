«Grosses Glück»: Désirée Nick schwärmt über «Dahoam is Dahoam»-Rolle

Sie sind bei «Dahoam is Dahoam» also eine Art Kontrast–Figur?

Nick: Das ist ja gerade der Witz, dass eben eine Frau aus einer anderen Welt da einbricht. Es wäre ein Leichtes gewesen, mich eine freche Berliner Göre verkörpern zu lassen. Aber so leicht haben es sich die Autoren nicht gemacht. Ich spiele eine Akademikerin aus Hannover, die als Paartherapeutin in diese Welt einschlägt und von daher bin ich ein Kontrapunkt. So jemanden wie mich gibt es in dieser Serie sonst nicht. Ich bin wie von einem anderen Planeten. Die Rolle ist fantastisch geschrieben und mir wurde am Set von allen Seiten gesagt: «Wir können uns nicht vorstellen, wer dieser Figur sonst hätte Leben einhauchen können.»