«Grosses Risiko zu scheitern»: Selma Blair schliesst Hochzeit aus

2018 machte Schauspielerin Selma Blair (52) öffentlich, dass sie an Multiple Sklerose (MS) leidet. Seitdem geht sie offen mit ihrer Erkrankung um. In einem neuen Interview mit dem Magazin «Us Weekly» spricht sie nun darüber, wie ihr die Diagnose dabei geholfen hat, glücklicher zu werden. Und verrät ausserdem, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt.