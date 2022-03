Grosses Staraufgebot beim Friedenskonzert «Sound of Peace» in Berlin

Am 20. März findet in Berlin eine Friedenskundgebung mit vielen Stars statt. ProSieben und Sat.1 werden am Sonntag ab 15:00 Uhr live in «Sound of Peace: Das grosse Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor» berichten. Für die Sender werden Rebecca Mir (30) und Daniel Boschmann (41) die Übertragung moderieren. Unterstützung bekommen die beiden von ihren Kollegen Matthias Killing (42) und Marlen Peters.