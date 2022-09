«Grossstadtrevier»: 16 neue Episoden mit neuer Polizistin

Das «Grossstadtrevier» (Das Erste, seit 1986) startet am Montag (5.9.) um 18.50 Uhr mit 16 neuen Folgen in die 35. Staffel. Schweren Herzens heisst es für das Team der Hamburger PK 14 Abschiednehmen von Polizistin Nina Sieveking. Sie geht in Folge 482, die voraussichtlich Mitte November ausgestrahlt wird.