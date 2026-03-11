«Grossstadtrevier»: Dreharbeiten für neuen Film «Knockout» gestartet

Für Saskia Fischer bietet der Film eine besondere Herausforderung. «Frau Küppers und ich kennen uns seit 20 Jahren. Sie ist jemand, der funktioniert, der die Dinge im Griff hat – diese Kontrolle ist für sie essenziell», wird sie in einer Mitteilung des Senders zitiert. «Doch in dieser Geschichte verliert sie diesen Halt, und ich bin gespannt, wie sie damit umgeht und was ich Neues von ihr kennenlerne.»