«Grossstadtrevier»: Frische Fälle mit neuem Gesicht im Team

Am 2. März startet im Ersten um 18:50 Uhr eine weitere Staffel der beliebten Vorabendserie «Grossstadtrevier». Zehn neue Folgen widmen sich erneut den Ermittlungen des engagierten Polizeiteams. Diesmal gibt es neben spannenden Fällen auch ein neues Gesicht im Revier.
Özgür Karadeniz ist jetzt mit dabei
In den neuen «Grossstadtrevier»–Episoden ermitteln die Streifenpolizisten Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) und Lukas Petersen (Patrick Abozen) erneut unter Frau Küppers (Saskia Fischer). Auch die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiss) dürfen nicht fehlen. Özgür Karadeniz ist in der Rolle des Tarkan Yildiz als neues Teammitglied am Start.
«Tarkan kann sich auf Menschen einstellen und kennt sehr viele Leute», sagt Karadeniz in einer Pressemitteilung über seine Rolle. «Dieses Netzwerk kommt seiner Arbeit und dem Team zugute, weil er auch mal den kurzen Dienstweg gehen kann.» Neu im Revier ist auch ein Tischkicker aus dessen einstiger Dienststelle. Karadeniz deutet an: «Der sorgt für Furore. Tarkan spielt selbst leidenschaftlich gerne Tischfussball und steckt die anderen damit an.»
Aktuelle Themen werden angesprochen
Die zehn neuen Folgen vom «Grossstadtrevier» sollen laut Mitteilung aktuell relevante Themen aufgreifen. In der Episode «Nichts mehr, wie es war» steht eine junge Frau im Mittelpunkt, die nach einer Vergewaltigung mit den Schwächen des Justizsystems konfrontiert wird. Der mutmassliche Täter, zugleich Vorgesetzter ihres Ehemannes, kommt wegen des langsamen Bürokratieapparates wieder auf freien Fuss.
Auch in den weiteren Folgen wird es brisant: Fake–Postings zerstören den Ruf einer Marketing–Chefin und ein Arzt hat auf St. Pauli mit sich und seinem verschuldeten Bruder zu kämpfen. In der Episode «Asphalt–Piraten» lassen Frachtdiebe eine Truckerin schwer verletzt zurück.