«Grossstadtrevier: Im Moment der Angst»: Harry Möller erlebt ein Trauma

Schauspielerin Maria Ketikidou hat auch schon eine beunruhigende Erfahrung mit dem Gesundheitssystem gemacht: «Mein 84–jähriger Vater musste in der Notaufnahme eines Hamburger Krankenhauses mit höllischen Schmerzen zwölf Stunden ohne ein Glas Wasser oder eine Decke auf einem Stuhl ausharren, bis er nachts um zwei Uhr endlich in ein Krankenzimmer kam», erzählte sie dem Sender. Doch damit nicht genug: «Die Genehmigung eines PET–CTs für die Dokumentation seines Behandlungsverlaufs musste ich vier Monate lang bei der Krankenkasse regelrecht erkämpfen», fügt sie hinzu. Solche Geschichten, «die den Verlust des ethischen Fokus in der Gesundheitsversorgung beschreiben», höre sie in letzter Zeit gehäuft. «Wir müssen dieses Thema adressieren, wenn sich was ändern soll», sagt sie.