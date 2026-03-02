«Grossstadtrevier» ist zurück und holt zwei Folgen nach

Vergewaltigung, Schutzgeld und ein gehackter Account

Die beiden nachgeholten Folgen haben es in sich. In «Nichts mehr, wie es war» wird Fiona Herold (Lisa–Maria Sommerfeld) bei einem Feuerwehrfest vom Chef ihres Mannes vergewaltigt. Der mutmassliche Täter Dennis Bruck (Mathis Reinhardt) kommt nach sechs Monaten Untersuchungshaft frei, weil die Justiz es versäumt hat, rechtzeitig einen Prozess anzusetzen. Für Streifenpolizistin Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) ist das kaum zu ertragen – sie beginnt, ihren gesamten Beruf infrage zu stellen.