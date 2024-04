Nach Quotenerfolg von 2021

«Grossstadtrevier»: Nächster Fall in Spielfilmlänge

Nach 2021 kommt der zweite Fall von «Das Grossstadtrevier» in Spielfilmlänge. In «Triage» bekommt es Harry Möller mit Skandalen im Gesundheitswesen zu tun. Die Dreharbeiten in Hamburg sind gerade gestartet.