«Grossstadtrevier»: Neue Staffel mit Highlight-Episode startet

Ersetzt wird Husmann in der 38. Staffel, die voraussichtlich ab Herbst 2025 ausgestrahlt wird, durch Polizeioberkommissar Tarkan Yildiz (Özgür Karadeniz). Der sorgt gleich bei seinem ersten Auftritt mit einem Tischkicker für das Kommissariat für Unruhe. «Es ist grossartig, Mitglied dieses Ensembles zu werden und die Figur des Tarkan Yildiz von Beginn an mitentwickeln zu dürfen. Da habe ich grosse Lust zu! Ausserdem werde ich Teil einer Serie, mit der ich selbst grossgeworden bin – das ist schon besonders», freut sich der Schauspieler, der in der Türkei zur Welt kam und in Kiel aufwuchs, auf seine Rolle in der Kultserie.