«Grossstadtrevier» und «Gefragt - Gejagt»: Grosse Jubiläen stehen an

Die Hamburger Polizeiserie, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil des deutschen Fernsehens ist, bekommt zu diesem Anlass einen weiteren besonderen Hauptabendfilm spendiert. «Knockout» (Arbeitstitel) verspricht laut ARD–Ankündigung reichlich Spannung: Ein schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht droht das Team des Polizeireviers PK 14 zu spalten. Brisant wird es, weil das mutmassliche Tatfahrzeug ausgerechnet Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer, geb. 1966) gehört. Lukas Petersen (Patrick Abozen, geb. 1985) glaubt nicht an ihre Schuld und beginnt eigene Ermittlungen, die ihn in ein Geflecht aus Lügen, Machtstrukturen und Gewalt führen...