«Grösster Verrat»: Charlie Sheen enttäuscht von seinem Vater

«Grösster Verrat»

«Es fühlte sich an wie der grösste Verrat, den man erleben kann», sagte Charlie Sheen über den Schritt seines Vaters. Erst später nahm Charlie Sheen dessen Handeln als Akt der «Liebe» wahr. Doch damals war es ein Schock, als sein Bodyguard ihm meldete, dass die Polizei vor der Tür steht. Und dass sein Vater dafür verantwortlich ist.