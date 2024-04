Grosszügige Aktion: Udo-Lindenberg-Kunstwerk versteigert

Der Erlös geht an «Die Arche». Das Christliche Kinder– und Jugendwerk bietet Freizeit– und Lernbetreuung für Kinder und Jugendliche in den Hamburger Stadtteilen Billstedt, Harburg und Jenfeld an. Konkret solle das Geld «für das tägliche warme Mittagessen und die ausserschulische Lernförderung genutzt» werden, wie es in einer Mitteilung heisst.