Grosszügiger Bruce Willis verschenkte am «Armageddon»-Set Geld

Über 25 Jahre ist es nun schon her, dass Bruce Willis (69) im Action–Blockbuster «Armageddon: Das jüngste Gericht» bereitwillig sein Leben opferte, um die Erde zu retten. So selbstlos er sich als grummeliger Ölbohrexperte und Aushilfsastronaut am Ende des Streifens herausstellte, so generös war der Star offenbar auch während der gesamten Dreharbeiten. Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer (80), der auch beim Film von 1998 seine Finger im Spiel hatte, enthüllte nun gegenüber der Seite «Variety» die grosszügige Geberlaune des Hauptdarstellers.