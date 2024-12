«Grün und blau»: Bill Kaulitz beklagt Unfall im Skiurlaub

Das Weihnachtsfest des Kaulitz–Klum–Clans im Nobelskiort Aspen, Colorado, schien an Harmonie und festlicher Stimmung kaum zu toppen. Erst am Abend des 24. Dezember (deutscher Zeit) etwa teilte Modelmama Heidi Klum (51) auf Instagram ein Bild der gemeinsamen Bescherung, auf dem ihr Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill (35) sowie Tochter Leni Klum (20) allesamt in volle Weihnachtsmann–Montur gehüllt waren. Doch in einer Instagram–Story hat der mitreisende Tokio–Hotel–Frontmann Bill Kaulitz auch ein unerfreuliches Urlaubserlebnis enthüllt.