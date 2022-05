Grüner Genuss: Tee trinken, aber mit Bedacht

Von Klassikern wie Earl Grey bis zu aromatischen Sorten wie Chai und Ingwer: Heisse Teeaufgüsse sind nicht nur in der kalten Jahreszeit ein Muss. Und im Vergleich zu seinem direkten Konkurrenten, dem Kaffee, kann sich der Tee in Sachen Nachhaltigkeit und Ökobilanz ohnehin sehen lassen. Allerdings können Verbraucher mit wenigen Tricks ihren Teegenuss noch umweltbewusster gestalten. Das fängt beim Blick auf Herkunft und Herstellung des Tees an und geht bis hin zur Verpackung.