Grüner Mobilfunk: Was die verschiedenen Anbieter für das Klima tun

Telekom, Vodafone, Telefónica/O2: Ökostrom und Kreislaufwirtschaft

Die Deutsche Telekom positioniert sich schon länger in Sachen Nachhaltigkeit. Seit 2021 betreibt der Konzern seine Netze in Deutschland vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Auch international sollen ab diesem Jahr alle Netze grün laufen. Bis spätestens 2040 will die Telekom konzernweit klimaneutral sein – inklusive aller vor– und nachgelagerten Emissionen in der Lieferkette. Zudem investiert das Unternehmen in energieeffiziente Netztechnik, die KI–basierte Steuerung von Netzlasten und betreibt eigene Solaranlagen an Mobilfunkstandorten. Der 5G–Standard soll so – bei gleicher Datenmenge – bis zu 90 Prozent weniger Energie verbrauchen als ältere Mobilfunkstandards.