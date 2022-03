«Grüner» Schnee und weisse Berge: Das UNESCO-Welterbe Dolomiten lockt

«Sind es Felsen oder Wolken? Sind sie Wirklichkeit oder nur ein Traum?» Schon der italienische Schriftsteller Dino Buzzati (1906-1972) war in seinem Werk «Le montagne di vetro» (zu Deutsch: «Die Glasberge», 1956) von der Schönheit der Dolomiten verzaubert. Gut 50 Jahre später schloss sich auch die UNESCO an und erklärte Teile der Gebirgsgruppe zum Welterbe. Seit jeher hätten die «erhabenen, monumentalen und farbenreichen Landschaften (...) eine Vielzahl an Reisenden fasziniert», heisst es in der Begründung des Komitees. Besonders Wintersport-Fans zieht es regelmässig in die italienischen Dolomiten-Provinzen Trentino, Südtirol und Belluno. Dort lacht im Schnitt an acht von zehn Skitagen die Sonne.