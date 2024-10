Grusel für die Kleinen: Zehn Halloween-Filme für Kinder

«Hocus Pocus»

Der beliebte Disney–Klassiker «Hocus Pocus» mit «Sex and the City»–Star Sarah Jessica Parker (59), Bette Midler (78) und Kathy Najimy (67) in den Hauptrollen spielt an Halloween. Die drei Sanderson–Schwestern Winifred (Midler), Sarah (Parker) und Mary (Najimy) stammen eigentlich aus dem Jahr 1693, kehren jedoch nach dem Anzünden der schwarzflammigen Kerze wieder zurück. Zum Dank für ihre Wiederauferstehung machen sie in diesem liebevoll ausgestatteten Horror–Fantasy–Klassiker Jagd auf die Kinder, denen sie ihre Rückkehr zu verdanken haben.