«Guardians of the Galaxy»: Dave Bautista trauert Drax nicht nach

Bautista verkörperte Drax in «Guardians of the Galaxy» für fast ein Jahrzehnt, zuletzt im Weihnachtsspecial der Reihe für den Streamingdienst Disney+. Demnächst wird der Schauspieler im Thriller «Knock at the Cabin» (ab Februar) und in Denis Villeneuves (55) «Dune»-Fortsetzung zu sehen sein, der Film soll im Herbst erscheinen. Schon im ersten Teil von 2021 sowie bei «Blade Runner 2049» arbeitete er mit dem Regisseur zusammen.