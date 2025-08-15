Guido Cantz: Seine Frau verbietet ihm «Let's Dance»

Am heutigen Freitag ist Guido Cantz (53) um 22 Uhr bei der «NDR Talk Show» zu Gast – doch bei einer Sendung wird man den Komiker nie sehen: «Let‹s Dance». Für die RTL–Tanzshow wurde der Kölner schon mehrfach angefragt, wie er in der bereits aufgezeichneten Talkshow verrät. Grund für Guido Cantz› kategorische Ablehnung ist eine Absprache mit seiner Frau. «Meine Frau ist wirklich nicht eifersüchtig, aber sie hat gesagt, das ist ihr zu eng», sagte er.