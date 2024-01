Guido Cantz und Sabine Heinrich sind das neue Jecken-Dreamteam des WDR

Rosenmontag als höchster Feiertag im närrischen Jahr

Für Karnevalsjecken ist er der höchste Feiertag in ihrer fünften Jahreszeit: der Rosenmontag. Die Karnevalsumzüge in Köln, Mainz und Düsseldorf locken in jedem Jahr Hunderttausende Besucher in die Innenstädte am Rhein. Der Heimsender des Kölner Karneval, der WDR, überträgt am 12. Februar ab 9.30 Uhr das närrische Geschehen in die heimischen Wohnzimmern. Karnevalsfans in der ganzen Republik können dann wieder live verfolgen, wie die Jecken an der Zugstrecke und in der gesamten Stadt den höchsten Feiertag des Kölschen Fastelovends begehen.