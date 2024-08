Guido Maria Kretschmer begrüsst neue Hündin in der Familie

Guido Maria Kretschmer trauert um vier Hündinnen

So gross die Freude über Pierrine und Mila sicherlich ist, so schwierige Wochen hat das Paar hinter sich. Innerhalb weniger Monate mussten Kretschmer und Mutters sich von drei Vierbeinern verabschieden. «Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen... Es zerreisst uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust», teilte Kretschmer im April mit.